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В ЛНР заявили об одном погибшем из-за обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном погибшем из-за обстрелов со стороны силовиков

14:11 31.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю.
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"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - сказал Осадчий.
По его словам, украинские силовики вели обстрелы из минометов, огонь корректировали  при помощи беспилотного летательного аппарата типа "Фурия", который ополченцы ЛНР перехватили при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1" в районе населенного пункта Голубовское.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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