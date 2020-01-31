В ЛНР заявили об одном погибшем из-за обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в самопровозглашенной Один человек погиб и двое получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - сказал Осадчий.

По его словам, украинские силовики вели обстрелы из минометов, огонь корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата типа "Фурия", который ополченцы ЛНР перехватили при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1" в районе населенного пункта Голубовское.