Мишустин призвал ЕАЭС присоединиться к маркировке товаров

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза присоединиться к инициативе РФ по маркировке товаров.
"Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, прослеживается и в маркировке товаров. Российская сторона предложила распространить его на более широкий список товаров. Напомним, что мы пошли навстречу коллегам и перенесли сроки внедрения маркировки обуви в нашей стране на 1 марта 2020 года. И просил бы вас, уважаемые коллеги, ускорить принятие такой инициативы, присоединиться к этому важному для формирования общего рынка проекту", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
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