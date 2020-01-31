Мишустин призвал ЕАЭС присоединиться к маркировке товаров

"Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, прослеживается и в маркировке товаров. Российская сторона предложила распространить его на более широкий список товаров. Напомним, что мы пошли навстречу коллегам и перенесли сроки внедрения маркировки обуви в нашей стране на 1 марта 2020 года. И просил бы вас, уважаемые коллеги, ускорить принятие такой инициативы, присоединиться к этому важному для формирования общего рынка проекту", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.