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СК назвал приоритетную версию взрыва на заводе в Орловской области
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РИА Новости

СК назвал приоритетную версию взрыва на заводе в Орловской области

14:09 31.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Приоритетной версией происшествия на территории завода резиновых изделий в Мценске, где погибли пять человек, является хлопок паров лакокрасочных изделий, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
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"Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО "ЗПО" в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли. Эта версия приоритетная", - сказала Дорофеева.
Она не уточнила, был ли газифицирован строящийся цех завода.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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Взрыв на заводе в Орловской областиСледственный комитет РФОрловская областьМценскПроисшествия
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