СК назвал приоритетную версию взрыва на заводе в Орловской области

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске

БРЯНСК, 31 янв - РИА Новости. Приоритетной версией происшествия на территории завода резиновых изделий в Мценске, где погибли пять человек, является хлопок паров лакокрасочных изделий, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Приоритетной версией происшествия на территории завода резиновых изделий в Мценске, где погибли пять человек, является хлопок паров лакокрасочных изделий, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.

Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции.

"Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО "ЗПО" в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли. Эта версия приоритетная", - сказала Дорофеева.

Она не уточнила, был ли газифицирован строящийся цех завода.