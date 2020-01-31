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Мишустин намерен лично наградить главу коллегии ЕЭК Саркисяна
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РИА Новости

Мишустин намерен лично наградить главу коллегии ЕЭК Саркисяна

14:07 31.01.2020 (обновлено: 14:08 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что намерен лично вручить председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну медаль Столыпина I степени.
"Я бы хотел от всей души поздравить уважаемого Тиграна Суреновича Саркисяна с юбилеем, поблагодарить его за работу на посту председателя коллегии Комиссии. Мы с ним сотрудничали на предыдущей работе очень активно. Пожелать ему здоровья и дальнейших успехов. И хочу проинформировать вас, что по окончании заседания будет вручена медаль Столыпина Петра Алексеевича I степени. Я надеюсь, что я смогу вам сделать это лично", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
В декабре 2019 года в ходе заседания ЕАЭС председателем коллегии Евразийской экономической комиссии утвердили Михаила Мясниковича, он приступит к исполнению обязанностей 1 февраля 2020 года.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинЕвразийская экономическая комиссияАлма-АтаТигран СаркисянВ мире
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