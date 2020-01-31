Мишустин намерен лично наградить главу коллегии ЕЭК Саркисяна

"Я бы хотел от всей души поздравить уважаемого Тиграна Суреновича Саркисяна с юбилеем, поблагодарить его за работу на посту председателя коллегии Комиссии. Мы с ним сотрудничали на предыдущей работе очень активно. Пожелать ему здоровья и дальнейших успехов. И хочу проинформировать вас, что по окончании заседания будет вручена медаль Столыпина Петра Алексеевича I степени. Я надеюсь, что я смогу вам сделать это лично", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.