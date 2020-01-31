В России продлят эксплуатацию ракет-носителей "Авангардов"

РЕУТОВ (Московская область), 31 янв - РИА Новости. НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение") получило от Минобороны РФ задачу по продлению сроков эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ/ РС-18Б "Стилет" , рассказал журналистам генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

По многочисленным сообщениям СМИ, "Стилет" используется как первый носитель гиперзвуковых головных блоков "Авангард" , но официально эта информация никогда не подтверждалась из-за секретности проекта.

"Мы над этим [продлением сроков] продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерство обороны. И в 2020 году будут продолжены над этим работы, насколько это возможно и насколько это будет нужно", - сказал Леонов

В прошлом году Леонов заявлял СМИ, что сроки эксплуатации ракет "Стилет" продлены до 36 лет (отсчитывается для каждой ракеты индивидуально). Первый полк с УР-100НУТТХ встал на боевое дежурство еще в 1979 году.

Как заявлял командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, "Авангард" производится именно на НПО Машиностроения. На самом предприятии эту информацию стараются не комментировать.

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.