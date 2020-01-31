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Новое оружие России
2020-01-31T14:06+0300
https://ria.ru/20200131/1564107654.html
В России продлят эксплуатацию ракет-носителей "Авангардов"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148269/50/1482695092_0:479:1415:1275_1036x0_80_0_0_3f592ca828e45bf0dd9c4282a9dbab18.jpg
РИА Новости

В России продлят эксплуатацию ракет-носителей "Авангардов"

14:06 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкЗапуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет" с космодрома "Байконур"
Запуск баллистической ракеты РС-18 Стилет с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Казак
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РЕУТОВ (Московская область), 31 янв - РИА Новости. НПО Машиностроения (входит в "Корпорацию тактическое ракетное вооружение") получило от Минобороны РФ задачу по продлению сроков эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ/РС-18Б "Стилет", рассказал журналистам генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.
По многочисленным сообщениям СМИ, "Стилет" используется как первый носитель гиперзвуковых головных блоков "Авангард", но официально эта информация никогда не подтверждалась из-за секретности проекта.
"Мы над этим [продлением сроков] продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерство обороны. И в 2020 году будут продолжены над этим работы, насколько это возможно и насколько это будет нужно", - сказал Леонов.
В прошлом году Леонов заявлял СМИ, что сроки эксплуатации ракет "Стилет" продлены до 36 лет (отсчитывается для каждой ракеты индивидуально). Первый полк с УР-100НУТТХ встал на боевое дежурство еще в 1979 году.
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Как заявлял командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, "Авангард" производится именно на НПО Машиностроения. На самом предприятии эту информацию стараются не комментировать.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
По данным Минобороны, первый полк с "Авангардами" в конце прошлого года встал на боевое дежурство в Оренбургской области.
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Новое оружие РоссииАвангардРС-18 "Стилет"Александр ЛеоновРоссияНПО МашиностроенияБезопасность
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