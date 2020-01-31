Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T14:04+0300
https://ria.ru/20200131/1564107435.html
Врач рассказал о восстановлении вылечившихся от коронавируса пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о восстановлении вылечившихся от коронавируса пациентов

14:04 31.01.2020
12919
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Последствий у пациентов, вылечившихся после заражения новым типом коронавируса, как правило, не остается, но в особо тяжелых случаях может наблюдаться фиброз легких, рассказал в пятницу руководитель группы экспертов по профилактическим мерам нераспространения пневмонии пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.
"Наблюдая за клиническими симптомами, мы обнаружили, что главным образом это легкие. У пациентов, у которых болезнь проходила в легкой форме, после выздоровления последствий не бывает, те, у кого болезнь проходила в крайне тяжелой форме, после выздоровления может возникнуть проблема фиброза легких", - рассказал Цинъюань.
Он пояснил, что с точки зрения закономерностей инфекционных заболеваний, после заражения вирусной инфекцией вырабатываются определенные антитела, которые защищают организм, однако некоторые антитела сохраняются не так долго, поэтому есть вероятность повторного заражения.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Вчера, 13:45
Россия разработает комплекс мер по предупреждению коронавируса
"С учетом опыта могу сказать, что способность легких к восстановлению очень сильная, при абсолютном большинстве случаев с фиброзом легкие восстанавливаются. Но в случаях, когда болезнь протекала крайне тяжело, в очень, очень немногочисленных случаях, возможно, на протяжении сравнительно длительного времени будет фиброз легких, после выписки необходимо усилить медицинское наблюдение за такими пациентами", - сказал врач.
Он добавил, что выздоровевшие пациенты должны по-прежнему соблюдать меры профилактики, защищаться от простуды. Кроме того, им нужно проводить интенсивную реабилитацию, вместе с восстановлением организма можно увеличивать степень активности.
Врач пояснил, что нужно обращать внимание на психологическое восстановление, потому что у некоторых переболевших пациентов может развиться депрессия, и, если есть необходимость, следует обратиться за психологической помощью.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
551424
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПекинВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия разработает комплекс мер по предупреждению коронавируса
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до восьми
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
Лента новостейМолния