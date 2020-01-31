Врач рассказал о восстановлении вылечившихся от коронавируса пациентов

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Последствий у пациентов, вылечившихся после заражения новым типом коронавируса, как правило, не остается, но в особо тяжелых случаях может наблюдаться фиброз легких, рассказал в пятницу руководитель группы экспертов по профилактическим мерам нераспространения пневмонии Последствий у пациентов, вылечившихся после заражения новым типом коронавируса, как правило, не остается, но в особо тяжелых случаях может наблюдаться фиброз легких, рассказал в пятницу руководитель группы экспертов по профилактическим мерам нераспространения пневмонии пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.

"Наблюдая за клиническими симптомами, мы обнаружили, что главным образом это легкие. У пациентов, у которых болезнь проходила в легкой форме, после выздоровления последствий не бывает, те, у кого болезнь проходила в крайне тяжелой форме, после выздоровления может возникнуть проблема фиброза легких", - рассказал Цинъюань.

Он пояснил, что с точки зрения закономерностей инфекционных заболеваний, после заражения вирусной инфекцией вырабатываются определенные антитела, которые защищают организм, однако некоторые антитела сохраняются не так долго, поэтому есть вероятность повторного заражения.

"С учетом опыта могу сказать, что способность легких к восстановлению очень сильная, при абсолютном большинстве случаев с фиброзом легкие восстанавливаются. Но в случаях, когда болезнь протекала крайне тяжело, в очень, очень немногочисленных случаях, возможно, на протяжении сравнительно длительного времени будет фиброз легких, после выписки необходимо усилить медицинское наблюдение за такими пациентами", - сказал врач.

Он добавил, что выздоровевшие пациенты должны по-прежнему соблюдать меры профилактики, защищаться от простуды. Кроме того, им нужно проводить интенсивную реабилитацию, вместе с восстановлением организма можно увеличивать степень активности.