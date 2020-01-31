Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в Госдепартаменте США будет назначен специальный представитель по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и возвращения Крыма.
"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.
Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников в ноябре прошлого года сообщал, что должность спецпредставителя США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, намерены упраздниться так как администрации не удается найти кандидата, который бы был готов занять этот пост. По данным журнала, обязанности, которые ранее исполнял спецпредставитель, вероятно, будут переданы другим сотрудникам госдепартамента, в чью сферу деятельности входит Украина.