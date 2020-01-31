Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T14:40+0300
https://ria.ru/20200131/1564107163.html
Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156219/63/1562196374_0:202:2923:1846_1036x0_80_0_0_b5137092b99a1c387b1018001a3ea47f.jpg
РИА Новости

Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу

14:00 31.01.2020 (обновлено: 14:40 31.01.2020)
1535
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в Госдепартаменте США будет назначен специальный представитель по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и возвращения Крыма.
"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
Вчера, 13:52
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников в ноябре прошлого года сообщал, что должность спецпредставителя США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, намерены упраздниться так как администрации не удается найти кандидата, который бы был готов занять этот пост. По данным журнала, обязанности, которые ранее исполнял спецпредставитель, вероятно, будут переданы другим сотрудникам госдепартамента, в чью сферу деятельности входит Украина.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Вчера, 13:26
Зеленский ждет, что США снимут пошлины на импорт стали из Украины
14001620
Обсудить 11
Курт ВолкерМайк ПомпеоДонбассГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийКрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
независимость по украински. просить хозяина назначить ещё одного надсмотрщика над территорией... просто кульминация самостоятельности.
31 января, 15:11
Андрей Северов
1621000
Господи, и это заявление президента суверенного государства!
31 января, 15:15
Man San
1440000
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
Зеленский ждет, что США снимут пошлины на импорт стали из Украины
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Госсекретарь США Майк Помпео
В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было
МИД Польши
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Глава Керчи во второй раз подала в отставку
Константин Косачев
Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
Лента новостейМолния