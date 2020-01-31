Киев надеется на назначение в Госдепе спецпредставителя по Донбассу

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.