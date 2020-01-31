Житель Башкирии получил ножевое ранение и пошел выпивать к соседям

УФА, 31 янв - РИА Новости. Житель Башкирии получил ножевое ранение от сожительницы и пошёл выпивать с соседями, но не смог долго сидеть за столом, ему понадобилась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Кудеевском Иглинского района Башкирии.
"Выяснилось, что 32-летний мужчина в ходе распития спиртного поссорился с сожительницей, и она ударила его ножом в грудь. Он обиделся на неё и ушёл к соседям продолжить застолье. Только посиделки продлились недолго, раненому потребовалась медицинская помощь. Его увезли в больницу", - сообщили в башкирской полиции.
В пресс-службе МВД по региону пояснили, что подозреваемую - 40-летнюю сожительницу пострадавшего, задержали и возбудили в отношении неё уголовное дело.
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