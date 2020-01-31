Житель Башкирии получил ножевое ранение и пошел выпивать к соседям

"Выяснилось, что 32-летний мужчина в ходе распития спиртного поссорился с сожительницей, и она ударила его ножом в грудь. Он обиделся на неё и ушёл к соседям продолжить застолье. Только посиделки продлились недолго, раненому потребовалась медицинская помощь. Его увезли в больницу", - сообщили в башкирской полиции.