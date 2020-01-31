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Онищенко призвал в борьбе с вирусом сосредоточиться на очаге в Китае
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РИА Новости

Онищенко призвал в борьбе с вирусом сосредоточиться на очаге в Китае

13:51 31.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом за пределами Китая среди людей, не выезжавших за границу, не получат большого распространения, это будут купированные очаги; в борьбе с вирусом необходимо сосредоточиться на основном очаге в Китае, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.
"Количество стран (где подвержено заражение коронавирусом) увеличилось. Их стало 18. Внутристрановые заражения проходят в Германии. Там два случая… Люди заразились, не выезжая (за пределы страны). Во Франции, в Соединенных Штатах… Это эпидемиологического значения не имеет. Это, конечно, плохо, что люди заражаются. Но это не получит распространения такого большого. Это будут купированные очаги", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в первую очередь сосредоточиться нужно на очаге заражения. По мнению Онищенко, принимаемых здесь мер недостаточно. "Нужно сосредоточиться (на очаге). Нужно все-таки понять, откуда оно взялось. И, наверное, еще не все источники перекрыты", - сказал специалист.
"Сегодня в связи с принятыми мерами, я надеюсь, вынос (вируса) за пределы границ Китая будет уменьшаться. География будет расти, но эффективность будет падать. Это первый вывод по внешним границам. Второй вывод - это то, что внутри Китая есть один мощный очаг. Другие очаги - это выбросы, заражения между людьми, но это недоработка (в борьбе с распространением). Нужно более тщательно отрабатывать первичные очаги", - считает Онищенко.
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По его словам, есть основания считать, что процесс затухает, но пока все еще интенсивен.
"Очаг закрывается когда? Когда после последнего зарегистрированного больного проходит два инкубационных периода. Пока до этого еще есть время, как вы понимаете. Посмотрим. Если завтра эта тенденция к затуханию продолжится, то это будет неплохо", - добавил Онищенко.
Самое главное, подчеркнул бывший глава Роспотребнадзора, ни в коем случае нельзя снижать активность и настороженность в борьбе с распространением вируса.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорГосдума РФГеннадий ОнищенкоФранцияГерманияКитайВ мире
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