Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T13:45+0300
https://ria.ru/20200131/1564105716.html
Под завалами взорвавшегося в Орловской области цеха никого не нашли
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096970_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_730f48b79cde635c7f5d46ec2eefabb1.jpg
РИА Новости

Под завалами взорвавшегося в Орловской области цеха никого не нашли

13:45 31.01.2020
240
© Фото : ГУ МЧС по Орловской областиМесто происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
© Фото : ГУ МЧС по Орловской области
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте взрыва на заводе в Мценске Орловской области завершены, под завалами никого не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Аварийно-спасательные работы завершены, под завалами никого нет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Вчера, 12:25
Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
На территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси рухнула кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. Возбуждено уголовное дело
101102
Обсудить 0
Орловская областьМценскПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Прокуратура выяснит причины взрыва на заводе в Мценске
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
СК назвал приоритетную версию взрыва на заводе в Орловской области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия разработает комплекс мер по предупреждению коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске. 31 января 2020
Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовскому грабителю увеличили срок за попытку сжечь уголовное дело
Пожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах
Украинские военные
Силовики почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
МЧС России
В Петербурге мужчина провалился под лед
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Мединский прокомментировал заявления, умаляющие роль СССР в войне
Сотрудник полиции
В красноярском поселке нашли тела трех человек с ножевыми ранениями
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
В Орловской области обрушилась кровля на заводе, где произошел взрыв
Переход водорода из газообразного в металлическое состояние. Образец водорода, помещенный на алмазный наконечник, обозначен синей стрелкой
Французские ученые получили металлический водород
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния