Под завалами взорвавшегося в Орловской области цеха никого не нашли

"Аварийно-спасательные работы завершены, под завалами никого нет", - сказал собеседник агентства.

Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Орловские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

На территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси рухнула кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. Возбуждено уголовное дело