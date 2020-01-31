Под завалами взорвавшегося в Орловской области цеха никого не нашли

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте взрыва на заводе в Мценске Орловской области завершены, под завалами никого не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Аварийно-спасательные работы завершены, под завалами никого нет", - сказал собеседник агентства.
На территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси рухнула кровля строящегося цеха. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. Возбуждено уголовное дело