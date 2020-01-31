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Россия разработает комплекс мер по предупреждению коронавируса
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РИА Новости

Россия разработает комплекс мер по предупреждению коронавируса

13:45 31.01.2020 (обновлено: 13:52 31.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Будет разработан комплекс мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, он включает несколько этапов в зависимости от развития ситуации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что Россией предпринимаются все меры, чтобы не допустить завоз вируса. С пятницы прекращено автомобильное сообщение с Китаем, и ограничено железнодорожное сообщение.
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"В связи с возможной регистрацией случаев... будет разработан комплекс мер. Все коллеги представили соответствующие предложения. Комплекс мер будет направлен на предупреждение завоза и распространения инфекции. Мы его сегодня обсудим. Он включает в себя несколько этапов при различном развитии ситуации", - сказала Голикова на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, и это повод для специальных мер, принимаемых правительством.
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