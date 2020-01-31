В Италии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Как отмечается, действие режима ЧП продлится шесть месяцев. Кроме того, итальянские власти выделят на меры по борьбе с распространением заболевания пять миллионов евро.

Введенная на заседании мера связана с решением Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщают в правительстве. Детально распоряжение будет проработано в службе гражданской обороны Италии и минздраве страны.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.