Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС

"Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Мы в целом положительно оцениваем динамику Евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности: прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.