Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и позитивно оценивает динамику развития интеграционных процессов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Мы в целом положительно оцениваем динамику Евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности: прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
1 октября 2019, 05:59Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
По его словам, главной целью является обеспечение роста экономик стран "пятерки", чтобы люди, которые живут на территории Союза, "чувствовали преимущество общего пространства и могли пользоваться равными возможностями".