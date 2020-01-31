Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T13:51+0300
https://ria.ru/20200131/1564105306.html
Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092916_0:185:3115:1937_1036x0_80_0_0_63039e955c84f6cd2aad4649463d0e27.jpg
РИА Новости

Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС

13:41 31.01.2020 (обновлено: 13:51 31.01.2020)
151
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и позитивно оценивает динамику развития интеграционных процессов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия. Мы в целом положительно оцениваем динамику Евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности: прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование", - сказал Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
1 октября 2019, 05:59
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
По его словам, главной целью является обеспечение роста экономик стран "пятерки", чтобы люди, которые живут на территории Союза, "чувствовали преимущество общего пространства и могли пользоваться равными возможностями".
520101
Обсудить 0
Евразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане
В ЕАЭС обсудят сроки создания Евразийской сети промышленной кооперации
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин призвал ЕАЭС присоединиться к маркировке товаров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
Мишустин: задачи развития ЕАЭС должны затрагивать интересы людей
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Трасса газопровода Сила Сибири
Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт газа по "Силе Сибири"
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Томаты
Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Под завалами взорвавшегося в Орловской области цеха никого не нашли
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Житель Башкирии получил ножевое ранение и пошел выпивать к соседям
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер Киргизии примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС
Гранулированные калийные удобрения
Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с послом США развитие двухсторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель условились о дальнейших контактах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния