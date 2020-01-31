Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина", Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.

В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. В эфире радио Sputnik Сюткин прокомментировал это сообщение.

Фейк на ровном месте. Сюткин рассказал о своих "концертах" на Украине В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. В эфире радио Sputnik Сюткин прокомментировал это сообщение.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении СБУ в Telegram .

Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.