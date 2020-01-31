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Культура
2020-01-31T13:52+0300
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Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
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РИА Новости

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

13:41 31.01.2020 (обновлено: 13:52 31.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Валерий Сюткин
Певец Валерий Сюткин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Валерий Сюткин. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина", Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.
Певец Валерий Сюткин
16 января, 16:36Сказано в эфире
Фейк на ровном месте. Сюткин рассказал о своих "концертах" на УкраинеВ Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову. В эфире радио Sputnik Сюткин прокомментировал это сообщение.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.
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КультураЮлия ЧичеринаМинистерство культуры УкраиныСлужба безопасности УкраиныАлександр РозенбаумСергей ПенкинВалерий СюткинКрымУкраинаВ мире
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