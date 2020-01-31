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Сенатор оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости
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РИА Новости

Сенатор оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости

13:40 31.01.2020 (обновлено: 17:39 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предлагаемое в новом административном кодексе повышение штрафов за превышение скорости не приведет к усилению дисциплины на дорогах и ударит по карману простых россиян, нужно активнее внедрять технические средства контроля, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее Минюст предложил повысить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час в шесть раз - с 500 до 3 тысяч рублей, за превышение скорости на 40-60 километров в час - до 4 тысяч рублей.
"Я думаю, что такое предложение ничем не обосновано. Повышение штрафов не решит проблему порядка на дорогах. Нужно более активно использовать технические средства контроля, включая видеокамеры, систему ГЛОНАСС", - сказал Калашников.
Он подчеркнул, что главное - "не строгость наказания, а его неотвратимость".
Сенатор напомнил, что после установки камер на дорогах значительно изменилось поведение водителей в лучшую сторону.
Калашников также отметил, что столь существенное повышение штрафов для простых россиян, получающих 30-40 тысяч рублей в месяц, станет серьезным ударом по их бюджету.
Внимание, мотор!
Вчера, 17:36
Внимание, мотор!
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ГЛОНАСС (система навигации)Сергей КалашниковМоскваТехнологииОбщество
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