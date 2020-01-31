Сенатор оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предлагаемое в новом административном кодексе повышение штрафов за превышение скорости не приведет к усилению дисциплины на дорогах и ударит по карману простых россиян, нужно активнее внедрять технические средства контроля, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Предлагаемое в новом административном кодексе повышение штрафов за превышение скорости не приведет к усилению дисциплины на дорогах и ударит по карману простых россиян, нужно активнее внедрять технические средства контроля, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников

Ранее Минюст предложил повысить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час в шесть раз - с 500 до 3 тысяч рублей, за превышение скорости на 40-60 километров в час - до 4 тысяч рублей.

"Я думаю, что такое предложение ничем не обосновано. Повышение штрафов не решит проблему порядка на дорогах. Нужно более активно использовать технические средства контроля, включая видеокамеры, систему ГЛОНАСС", - сказал Калашников.

Он подчеркнул, что главное - "не строгость наказания, а его неотвратимость".

Сенатор напомнил, что после установки камер на дорогах значительно изменилось поведение водителей в лучшую сторону.