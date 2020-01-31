В Японии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 17

Наличие вируса было подтверждено у жительницы японской префектуры Тиба, которая работала гидом у группы из Китая, а также у двух японцев, которые вернулись накануне чартерным рейсом из КНР. Таким образом, в стране было зафиксировано уже три случая заражения людей, никогда не выезжавших в Китай.