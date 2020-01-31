Совет министров Италии обсуждает введение ЧП из-за коронавируса

РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Совмин Совмин Италии на созванном в пятницу утром заседании обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации после обнаружения двух случаев коронавируса.

Как отмечается в ноте правительственного дворца Киджи, в повестке дня стоит "объявление режима чрезвычайной ситуации вследствие санитарного риска, связанного с возникновением заболеваний, вызываемых передаваемыми вирусными агентами".

В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.