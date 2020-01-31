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Совет министров Италии обсуждает введение ЧП из-за коронавируса
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РИА Новости

Совет министров Италии обсуждает введение ЧП из-за коронавируса

13:30 31.01.2020 (обновлено: 13:33 31.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские туристы
Китайские туристы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Китайские туристы. Архивное фото
РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Совмин Италии на созванном в пятницу утром заседании обсуждает возможность введения режима чрезвычайной ситуации после обнаружения двух случаев коронавируса.
Как отмечается в ноте правительственного дворца Киджи, в повестке дня стоит "объявление режима чрезвычайной ситуации вследствие санитарного риска, связанного с возникновением заболеваний, вызываемых передаваемыми вирусными агентами".
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В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двух госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия первой из стран ЕС приняла такое решение в связи с распространением нового коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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