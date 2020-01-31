На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году превысил 2,3 миллиарда рублей, сообщил начальник ГУМВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
"По линии декриминализации топливно-энергетического комплекса СКФО выявлено 16 преступлений, ущерб по которым составил свыше 2,3 миллиарда рублей", - сказал Бачурин журналистам.
По его словам, сумма возмещенного ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей.
Бачурин отметил, что наложен арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около 1 миллиарда рублей.