На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей

"По линии декриминализации топливно-энергетического комплекса СКФО выявлено 16 преступлений, ущерб по которым составил свыше 2,3 миллиарда рублей", - сказал Бачурин журналистам.

По его словам, сумма возмещенного ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей.

Бачурин отметил, что наложен арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около 1 миллиарда рублей.