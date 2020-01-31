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На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей
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РИА Новости

На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей

13:29 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году превысил 2,3 миллиарда рублей, сообщил начальник ГУМВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
"По линии декриминализации топливно-энергетического комплекса СКФО выявлено 16 преступлений, ущерб по которым составил свыше 2,3 миллиарда рублей", - сказал Бачурин журналистам.
По его словам, сумма возмещенного ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей.
Бачурин отметил, что наложен арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около 1 миллиарда рублей.
Глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Архивное фото
14 мая 2019, 05:53
Глава Минкавказа рассказал о мошеннических схемах в ТЭК Северного Кавказа
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МВД РФСеверо-Кавказский ФОПроисшествия
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