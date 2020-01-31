Глава Волгоградской области вручил ветеранам медали к 75-летию Победы

"Для меня большая честь – по поручению президента нашей страны вручить вам медали и начать награждение в Волгоградской области именно с вас", - сказал Бочаров.

Одна из тех, кто сегодня получил медаль, 97-летняя Валентина Подлесова защищала Сталинград, воевала на Курской дуге, война для нее закончилась на советско-польской границе. По ее словам, один из главных для нее дней в году – 2 февраля, день победы в Сталинградской битве. "Это, конечно, большой праздник. Собираемся с семьей. Сейчас я почти никуда не выхожу, но раньше всегда ходили на Мамаев курган", - рассказала РИА Новости Подлесова.