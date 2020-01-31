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Глава Волгоградской области вручил ветеранам медали к 75-летию Победы
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РИА Новости

Глава Волгоградской области вручил ветеранам медали к 75-летию Победы

13:28 31.01.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил ветеранам и участникам Сталинградской битвы медали, выпущенные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В год 75-летия Победы указом президента России учреждена юбилейная медаль, этой награды будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны.
Первые медали в Волгоградской области ветеранам вручил губернатор региона во время торжественного приема, посвященного 77-й годовщине победы в Сталинградской битве.
"Для меня большая честь – по поручению президента нашей страны вручить вам медали и начать награждение в Волгоградской области именно с вас", - сказал Бочаров.
Одна из тех, кто сегодня получил медаль, 97-летняя Валентина Подлесова защищала Сталинград, воевала на Курской дуге, война для нее закончилась на советско-польской границе. По ее словам, один из главных для нее дней в году – 2 февраля, день победы в Сталинградской битве. "Это, конечно, большой праздник. Собираемся с семьей. Сейчас я почти никуда не выхожу, но раньше всегда ходили на Мамаев курган", - рассказала РИА Новости Подлесова.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, в Волгоградской области проживает 1396 участников Великой Отечественной войны, из них 167 – защитники Сталинграда.
Стоп-кадр ознакомления ветерана Михаила Асанова с гаубицей Мста-Б
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Андрей БочаровСталинградВолгоградРоссияОбщество
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