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В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле

13:25 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 7.50 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Широкино - Саханка. Всего было выпущено 17 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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