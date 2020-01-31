В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов населенный пункт Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 7.50 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Широкино - Саханка. Всего было выпущено 17 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.