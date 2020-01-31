В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле

"Сегодня в 7.50 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Широкино - Саханка. Всего было выпущено 17 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.