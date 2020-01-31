Российский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза может иметь различные последствия как для страны, так и для ЕС, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает Джонсон.

"В первый год все будет достаточно просто, потому что набор обязательств, который имеет Лондон перед Евросоюзом, не меняется. Затем последует определённый экономический подъем, который сменится, скорее всего, и в этом сходятся многие экономисты и политологи, либо застоем либо даже некоторым падением экономики".

По его словам, Сторонники одной из позиций, считают, что в Великобритании быстро наступит процветание, другие - что страна покатится вниз. "Кто из них прав - покажет только будущее", - сказал Келин на пресс-конференции в клубе "Валдай".

Посол России в Лондоне напомнил, что с 1 февраля начинается переходный период, в течение которого продолжат действовать все существующие соглашения. "Считается, что Великобритания через Евросоюз участвует в порядка 750 соглашениях. Сами англичане говорят, что изменить предстоит не более 100-150. Как они сумеют это сделать - сложно сказать, поскольку отведённый на это период - довольно короткий, он начинается где-то с середины февраля-марта, когда будет утверждён мандат Еврокомиссии на переговоры для Мишеля Барнье, который будет вести эти переговоры от имени Евросоюза, и продлится примерно до октября, поскольку необходим зазор до конца года, когда все эти соглашения им предстоит ратифицировать", - отметил он.

"Никто не верит, что за год удастся заключить весь объём соглашений, в Брюсселе говорят уже о продолжении этого дела на второй год, но Джонсон непреклонен и считает, что в течение года все будет закончено", - добавил он.

Келин подчеркнул, что Лондон и Брюссель имеют "кардинально различные походы" к этому процессу. "Великобритания считает, что она будет продолжать торговать с Европой по новым правилам, не соблюдая ни регламенты, ни стандарты европейские, вообще отказываясь от квот. У Евросоюза позиция совершено другая: если и торговать, то только по стандартам и регуляциям, и весь существующий набор ограничений в ЕС должен быть соблюдён", - пояснил он.

Келин напомнил, то торговля с Евросоюзом составляет почти 50% внешней торговли Великобритании и без крупнейшего взноса Великобритании в экономику Евросоюзу будет сложнее.

При этом Лондону предстоит поиск новых партнеров, сказал Келин. "Новых партнеров будут искать в лице Пекина, в Латинской Америке", - считает он.