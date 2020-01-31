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Российский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС
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РИА Новости

Российский посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС

13:24 31.01.2020
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
Андрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза может иметь различные последствия как для страны, так и для ЕС, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает Джонсон.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
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"В первый год все будет достаточно просто, потому что набор обязательств, который имеет Лондон перед Евросоюзом, не меняется. Затем последует определённый экономический подъем, который сменится, скорее всего, и в этом сходятся многие экономисты и политологи, либо застоем либо даже некоторым падением экономики".
По его словам, Сторонники одной из позиций, считают, что в Великобритании быстро наступит процветание, другие - что страна покатится вниз. "Кто из них прав - покажет только будущее", - сказал Келин на пресс-конференции в клубе "Валдай".
Посол России в Лондоне напомнил, что с 1 февраля начинается переходный период, в течение которого продолжат действовать все существующие соглашения. "Считается, что Великобритания через Евросоюз участвует в порядка 750 соглашениях. Сами англичане говорят, что изменить предстоит не более 100-150. Как они сумеют это сделать - сложно сказать, поскольку отведённый на это период - довольно короткий, он начинается где-то с середины февраля-марта, когда будет утверждён мандат Еврокомиссии на переговоры для Мишеля Барнье, который будет вести эти переговоры от имени Евросоюза, и продлится примерно до октября, поскольку необходим зазор до конца года, когда все эти соглашения им предстоит ратифицировать", - отметил он.
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"Никто не верит, что за год удастся заключить весь объём соглашений, в Брюсселе говорят уже о продолжении этого дела на второй год, но Джонсон непреклонен и считает, что в течение года все будет закончено", - добавил он.
Келин подчеркнул, что Лондон и Брюссель имеют "кардинально различные походы" к этому процессу. "Великобритания считает, что она будет продолжать торговать с Европой по новым правилам, не соблюдая ни регламенты, ни стандарты европейские, вообще отказываясь от квот. У Евросоюза позиция совершено другая: если и торговать, то только по стандартам и регуляциям, и весь существующий набор ограничений в ЕС должен быть соблюдён", - пояснил он.
Келин напомнил, то торговля с Евросоюзом составляет почти 50% внешней торговли Великобритании и без крупнейшего взноса Великобритании в экономику Евросоюзу будет сложнее.
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При этом Лондону предстоит поиск новых партнеров, сказал Келин. "Новых партнеров будут искать в лице Пекина, в Латинской Америке", - считает он.
"Бизнес несколько оживился, заинтересовался, в том числе тот, который работает на российском направлении, поскольку правительство требует, чтобы бизнес шёл на новые рынки и будет его к этому подталкивать. Бизнес, со своей стороны, требует того, чтобы правительство давало ему деньги и всячески помогало... Наверное, здесь будет что-то среднее", - полагает он.
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Выход Британии из ЕвросоюзаАндрей КелинЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияРоссияВ мире
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