Эксперты рассказали, куда полетят самолеты вместо Китая

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские туроператоры намерены предложить Росавиации скорректировать чартерную полетную программу на март 2020 года и переориентировать освободившиеся борта, которые были задействованы в перевозке на китайский Хайнань, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"После того как появились ограничения на отправку российских туристов в Китай, уже освободились чартерные емкости, которые были задействованы в перевозке на остров Хайнань. Поэтому туроператоры совместно с авиакомпаниями предлагают скорректировать чартерную полетную программу на март и задействовать освободившиеся борта на других туристических направлениях, которые пользуются спросом у россиян", — сказал он.
Среди перспективных направлений он назвал Кубу, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таиланд.
"Очередная полетная программа на март 2020 года будет рассматриваться в середине февраля. Программа на февраль будет выполняться без изменений, за исключением отмененных рейсов на Хайнань (после 4 февраля). При этом все чартерные авиакомпании в обязательном порядке выполняют регламент Росавиации по пунктуальности и наличию резервных самолетов", — прокомментировал ситуацию Горин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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