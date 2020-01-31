Эксперты рассказали, куда полетят самолеты вместо Китая

"После того как появились ограничения на отправку российских туристов в Китай, уже освободились чартерные емкости, которые были задействованы в перевозке на остров Хайнань. Поэтому туроператоры совместно с авиакомпаниями предлагают скорректировать чартерную полетную программу на март и задействовать освободившиеся борта на других туристических направлениях, которые пользуются спросом у россиян", — сказал он.