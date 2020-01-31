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В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан
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РИА Новости

В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан

13:22 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Экс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину будет доложено об обращении обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, сделанном ею в СМИ, наряду с другими сообщениями средств массовой информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Цуркан во время интервью РБК выступила с обращением к Путину с просьбой о независимом расследовании.
"Этот призыв был опубликован в СМИ. Безусловно, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он это никогда не делает. Но тем не менее, безусловно, наряду с другими сообщениями СМИ это все войдет в соответствующий дайджест и будет доложено президенту", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, дошел ли этот призыв Цуркан до президента.
Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фото
28 июня 2018, 16:30
"Месть за принципиальность": Цуркан обвинили в шпионаже
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Карина ЦурканАЭС "Аккую"ФСБ РФРБК (медиагруппа)Иван ПавловВладимир ПутинМоскваМолдавияКрымПроисшествия
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