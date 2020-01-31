В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан

"Этот призыв был опубликован в СМИ. Безусловно, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он это никогда не делает. Но тем не менее, безусловно, наряду с другими сообщениями СМИ это все войдет в соответствующий дайджест и будет доложено президенту", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, дошел ли этот призыв Цуркан до президента.