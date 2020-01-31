Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Ранее в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович заявил журналистам, что Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6%, примерно, на 6,6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой.