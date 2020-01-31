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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
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РИА Новости

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

13:21 31.01.2020 (обновлено: 13:31 31.01.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoГомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении с 1 февраля тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзиту нефти по территории республики на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
Ранее в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович заявил журналистам, что Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6%, примерно, на 6,6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой.
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
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"МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%. Постановление МАРТ от 28 января 2020 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" вступает в силу с 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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БелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну надо же батьке как-то компенсировать закупку норвежской нефти, которая - с учётом доставки до НПЗ "Нафтан" - на 50-70 долларов за тонну дороже российской:) Но вообще надо определяться: мы-союзное государство? Пока, похоже, нет.
31 января, 13:33
АБАлександр Белый
150500316
Ну вы и даете, чуть больше 70 долларов стоит нефть с доставкой. Определяться союзное ли мы государство надо, но в начале нужно рассчитаться за поломку оборудования и простой на белорусских НПЗ, возникшие после поставки загрязненной нефти, довести тариф транзита через Беларусь хотя бы до российского.
31 января, 13:40
ЮПЮрий Пинчук
11400163
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