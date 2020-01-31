Моргулов обсудил с послом Франции ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Франции в РФ Пьером Леви ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, сообщает российский МИД.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждались возможности российско-французского взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Афганистане", - говорится в сообщении.
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