Моргулов обсудил с послом Франции ситуацию на Корейском полуострове

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались возможности российско-французского взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Афганистане", - говорится в сообщении.