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Моргулов обсудил с послом Франции ситуацию на Корейском полуострове
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РИА Новости

Моргулов обсудил с послом Франции ситуацию на Корейском полуострове

13:20 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с послом Франции в РФ Пьером Леви ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, сообщает российский МИД.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждались возможности российско-французского взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Состоялся подробный обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Афганистане", - говорится в сообщении.
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Пьер ЛевиКорейский полуостровИгорь МоргуловФранцияАфганистанРоссияВ мире
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