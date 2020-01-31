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СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику
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РИА Новости

СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику

13:19 31.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Красноярский СК проверит данные о ЧП в школе, где повредили глаз ученику
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Следователи проверяют информацию  СМИ о 14-летнем подростке, которому на уроке в одной из школ города Иланский Красноярского края старшеклассник повредил глаз, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
Инцидент произошел  в средней школе №41 в городе Иланском, сейчас ребенок находится в глазном центре Красноярска.
"Сегодня в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в средней школе в Иланском районе на уроке подростку причинена травма глаза. По данному факту ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Следователю предстоит опросить руководство и педагогов школы, родителей и учеников, выяснить все обстоятельства произошедшего.
Местная телекомпания ТВК сообщила со ссылкой на родителей, что между учениками был конфликт из-за того, что мальчик рассказал о курении старшеклассников в туалете учебного заведения. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что ребенок находится в больнице, он прооперирован.
В школе №41 Иланского РИА Новости сообщили, что инцидент произошел случайно, конфликта между учениками не было.
"По предварительной информации, девятиклассник зашел в класс, где проводился урок у седьмого класса. Он принес молоток и положил его неаккуратно. Случайно часть молотка отлетела и попала ребенку в область глаза. Повреждения есть, но глаз сохранен, по моей информации. Мы сразу же вызвали полицию, "скорую", родителей ребенка", - сказала директор школы Наталья Седнева.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет РФКрасноярский крайИланский районКрасноярскПроисшествия
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