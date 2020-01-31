СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику

"Сегодня в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в средней школе в Иланском районе на уроке подростку причинена травма глаза. По данному факту ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Следователю предстоит опросить руководство и педагогов школы, родителей и учеников, выяснить все обстоятельства произошедшего.