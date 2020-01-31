Тегеран намерен запретить туристические поездки из Китая в Иран

ТЕГЕРАН, 31 янв – РИА Новости. Иран ограничивает поездки в страну из Китая , сообщил заместитель министра здравоохранения страны Алиреза Раиси.

"Туристические поездки из Китая в Иран будут запрещены, а рабочие поездки ограничены", - сказа Раиси, которого цитирует информационный портал правительства Ирана.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил в Twitter, что направил письмо вице-президенту Эсхаку Джахангири с просьбой через министерство иностранных дел и министерство дорог и градостроительства принять меры, чтобы не допустить "любых туристов, направляющихся из Китая (в Иран - ред.)".

В стране не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, однако днем ранее агентство IRNA сообщало о двух китаянках, которые в данный момент находятся под наблюдением в одной из больниц с подозрением на коронавирус. В пятницу агентство сообщило об отрицательном результате анализа на коронавирус.