Тегеран намерен запретить туристические поездки из Китая в Иран

"Туристические поездки из Китая в Иран будут запрещены, а рабочие поездки ограничены", - сказа Раиси, которого цитирует информационный портал правительства Ирана.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил в Twitter, что направил письмо вице-президенту Эсхаку Джахангири с просьбой через министерство иностранных дел и министерство дорог и градостроительства принять меры, чтобы не допустить "любых туристов, направляющихся из Китая (в Иран - ред.)".
В стране не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, однако днем ранее агентство IRNA сообщало о двух китаянках, которые в данный момент находятся под наблюдением в одной из больниц с подозрением на коронавирус. В пятницу агентство сообщило об отрицательном результате анализа на коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика