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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

13:18 31.01.2020 (обновлено: 18:07 31.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
"Это вопрос экономической, скажем так, целесообразности. Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идет о чистой экономике, о чистой коммерческой выгоде", - сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
25 января, 02:40
Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
74264036
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияНорвегияЭкономика
Популярные комментарии
Нужно понимать, что разницу в цене могут компенсировать недружелюбные России силы и кто от этого выиграет? К тому же могут быть параллельные торговые соглашения, на поставку продукции, и тем самым Беларусь компенсирует завышенную цену от других стран, а это ещё и рабочие места в Беларусии, так что не всё так однозначно. Для недругов лучше потерпеть лет 10 компенсируя цены, зато потому Беларусь никогда не будет братской и уже в Витебске будут базы нато.
31 января, 13:24
КМКостя Магомедов
2200021
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