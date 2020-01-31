Министерство водных ресурсов Сирии оценило ущерб от войны

ДАМАСК, 31 янв - РИА Новости. Сирийской инфраструктуре по обеспечению пресной водой за время конфликта в стране нанесен ущерб на сумму более чем 2 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости министр водных ресурсов САР Хусейн Арнус.

"Инфраструктура водоснабжения сильно пострадала. Сумма ущерба превысила 850 миллиардов сирийских фунтов (около 1,9 млрд долларов). Включая дамбы, водонапорные станции, сети подачи воды, резервуары питьевой воды, скважины, станции сантехнической очистки и административные здания. 291 один сотрудник, связанный с министерством, погиб, 85 ранены и 68 похищены", - рассказал Арнус.

По словам министра, управления водных ресурсов приступили к восстановлению разрушенной террористами инфраструктуры. В первую очередь работы ведутся по восстановлению дамб и водонапорных станций на освобожденных от боевиков территориях. На сегодняшний день работы уже начались на трех дамбах в провинции Дераа, а также в Кунейтре, Хомсе и Латакии.

Арнус пояснил, что пресная вода является объектом особого внимания в Сирии, так как страна засушливая и не имеет достаточного количества естественных водных источников пресной воды.

"Всего количество дамб в Сирии достигает 163, из них 160 - в ведении министерства водных ресурсов и три относятся к государственной компании дамб Евфрата", - добавил он.