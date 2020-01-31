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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-01-31T14:08+0300
https://ria.ru/20200131/1564102941.html
Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564102807_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_3d1ef997362c42d4fcfd638283f2fb60.jpg
РИА Новости

Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

14:00 31.01.2020 (обновлено: 14:08 31.01.2020)
12325
Не верю!
Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко
Вчера, 14:00
Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 млрд. долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? Можно ли заразиться от посылки из Китая? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли Наталья Андрейченко – или это пиар?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:27 "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая
05:56 В 20-е годы каждого века случается чума. Это так?
08:08 Отравленные бананы и целебная водка. Страшилки из чатиков
19:10 "На самом деле зараженных гораздо больше". Нужно ли Китаю скрывать данные
22:50 Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим. Почему он не прав
26:06 "Исчезновение" Андрейченко – как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар ( как одна из версий)
Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.
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