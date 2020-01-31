В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китайские ученые смогли разработать экспресс-тест, который, как они утверждают, может за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека, говорится в сообщении на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.
Набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса был разработан специалистами института и одного из высокотехнологических предприятий города Уси восточной провинции Цзянсу, он обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке.
Сообщается, что тест позволяет значительно сократить время выявления вируса и может автоматически интерпретировать полученные результаты. Появление такого набора окажет значительную техническую поддержку для скорейшей проверки тех, у кого выявлены симптомы заражения, что поможет раньше поставить диагноз, изолировать инфицированных и препятствовать дальнейшему распространению заболевания.
Компания получила заявку на начало производства экспресс-тестов 20 января и уже приступила к выпуску наборов. К настоящему моменту компания в день производит количество наборов, необходимое для проверки 4 тысяч человек, и местные власти помогают нарастить объемы производства.
Первая партия наборов экспресс-тестов, как сообщает агентство Синьхуа, уже направлена в провинцию Хубэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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