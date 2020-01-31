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Россия хочет получить новое торговое соглашение с Британией
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РИА Новости

Россия хочет получить новое торговое соглашение с Британией

13:06 31.01.2020
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© Фото : МИД РФПосол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия хотела бы получить новое торговое соглашение с Великобританией после выхода этой страны из Евросоюза, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает британский премьер Борис Джонсон.
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"Мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение, но до этого, наверное, очень далеко", - заявил Келин на пресс-конференции в клубе "Валдай".
По его словам, России и Великобритании необходимо заключить соглашения в сфере авиации, транспорта, торговли расщепляющимся материалами и так далее. "У нас в принципе уже проведена инвентаризация того, что мы могли бы сделать с Великобританией, но при этом на стороне Великобритании пока полное молчание, потому что она пока занимается более срочными для неё делами", - отметил Келин.
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При этом посол РФ в Лондоне не исключил возможности заключения договора о зоне свободной торговли с Великобританией, если этого захочет британская сторона.
"Мы будем работать и всегда будем готовы заключить необходимые нам соглашения, но, наверное, это будет сейчас не первоочередная вещь, она отойдёт на некоторый второй план. Хотя наши экономисты и некоторые бизнесмены довольно смело высказываются в том плане, что давайте перейдём к зоне свободной торговли, что, в принципе, не гипотеза, а вполне возможная вещь, но для этого должна быть со стороны Лондона проявлена очень смелая, новая позиция", - сказал он.
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