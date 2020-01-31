Россия хочет получить новое торговое соглашение с Британией

"Мы будем работать и всегда будем готовы заключить необходимые нам соглашения, но, наверное, это будет сейчас не первоочередная вещь, она отойдёт на некоторый второй план. Хотя наши экономисты и некоторые бизнесмены довольно смело высказываются в том плане, что давайте перейдём к зоне свободной торговли, что, в принципе, не гипотеза, а вполне возможная вещь, но для этого должна быть со стороны Лондона проявлена очень смелая, новая позиция", - сказал он.