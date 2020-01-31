В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 294 человека (женщин – 88, детей – 150), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 860 человек (женщин – 258, детей – 439)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России