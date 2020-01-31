Цифровизация и коммуникации: как изменится общение россиян с властью

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Изменения характера и форм отношений региональных чиновников и населения стала одной из главных тем прошедшего заседания совета по развитию местного самоуправления под руководством президента России Владимира Путина, в ходе которого было решено начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года. По мнению экспертов, изменение особенностей взаимодействия между гражданами и представителями власти пойдет по нескольким направлениям.

Цифровые коммуникации

Помочь наладить коммуникацию не только отдельных ветвей власти, но и самих россиян призвана цифровизация, которой в речи президента было уделено большое внимание.

"Современные технологии, в "цифре" выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", – сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, цифровизация затронет и экономику, и управление.

"У нас нет никакой другой альтернативы, кроме как цифровая экономика и цифровое управление. Понятно, что цифровизация – это огромные возможности, это качественно меняет коммуникацию "гражданин – власть", помогает получать более качественные, более эффективные и в конце концов сложные решения," – отметил Потуремский в комментарии РИА Новости.

Использование порталов mos.ru, "Активный гражданин" и "Наш город" и других современных платформ помогает решать насущные проблемы горожан в максимально короткий срок, отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

На примере "Нашего города": если я сегодня отправил какую-то заявку, вижу уже завтра результат и понимаю, что это сделано именно по моему обращению, то я в следующий раз начинаю больше и больше вовлекаться в процесс как управления городом, так и принятия городом решений", – сказал он.

Таким образом только за прошлый год город отреагировал на более чем 850 тысяч обращений по самым различным вопросам, начиная от мусора во дворе и сломанных качелей вплоть до ям на дорогах и слабого сигнала сети Wi-Fi в транспорте.

"Президент сказал, что надо распространять лучшие практики в другие регионы. Тут в первую очередь вопрос именно методологический, потому что программ и продуктов существует очень много. Они существуют как в Москве, где эти разрозненные сервисы объединены одной точной входа, так и в Московской области, где одна экосистема, одно приложение, которое позволяет решать все проблемы, поэтому это зависит от того, какой путь выберет тот или иной регион", – добавил Пищелко.

Важный сигнал чиновникам

Президент не обошел вниманием и ситуацию с хамством со стороны чиновников: он отметил, что к таким людям нужно относиться строже.

Случаи наказания чиновников за хамство на данный момент единичны, напомнила политолог, президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Пока наказания следуют только за серьезные проступки, и это достойно сожаления, потому что в последнее время хамство чиновников регионального и муниципального уровней стало весьма распространенным явлением. Не системным, но очевидно массовым. То в одном регионе, то в другом мы видим, как чиновник способен грубо оборвать журналиста или грубо ответить гражданину, задавшему вопрос, либо позволить себе открытое или завуалированное хамство по отношению к гражданам", – сказала в комментарии РИА Новости Гаман-Голутвина.

Она также добавила, что население находится в контакте прежде всего с представителями региональной и муниципальной власти и сталкивается с открытым или плохо завуалированным пренебрежением, а затем распространяет это негативное впечатление на всю вертикаль власти в целом.