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Цифровизация и коммуникации: как изменится общение россиян с властью
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РИА Новости

Цифровизация и коммуникации: как изменится общение россиян с властью

13:05 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Изменения характера и форм отношений региональных чиновников и населения стала одной из главных тем прошедшего заседания совета по развитию местного самоуправления под руководством президента России Владимира Путина, в ходе которого было решено начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года. По мнению экспертов, изменение особенностей взаимодействия между гражданами и представителями власти пойдет по нескольким направлениям.

Цифровые коммуникации

Помочь наладить коммуникацию не только отдельных ветвей власти, но и самих россиян призвана цифровизация, которой в речи президента было уделено большое внимание.
"Современные технологии, в "цифре" выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", – сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
30 января, 19:50
Путин назвал цифровизацию серьезным инструментом решения проблем
По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, цифровизация затронет и экономику, и управление.
"У нас нет никакой другой альтернативы, кроме как цифровая экономика и цифровое управление. Понятно, что цифровизация – это огромные возможности, это качественно меняет коммуникацию "гражданин – власть", помогает получать более качественные, более эффективные и в конце концов сложные решения," – отметил Потуремский в комментарии РИА Новости.
Использование порталов mos.ru, "Активный гражданин" и "Наш город" и других современных платформ помогает решать насущные проблемы горожан в максимально короткий срок, отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

На примере "Нашего города": если я сегодня отправил какую-то заявку, вижу уже завтра результат и понимаю, что это сделано именно по моему обращению, то я в следующий раз начинаю больше и больше вовлекаться в процесс как управления городом, так и принятия городом решений", – сказал он.

Таким образом только за прошлый год город отреагировал на более чем 850 тысяч обращений по самым различным вопросам, начиная от мусора во дворе и сломанных качелей вплоть до ям на дорогах и слабого сигнала сети Wi-Fi в транспорте.
"Президент сказал, что надо распространять лучшие практики в другие регионы. Тут в первую очередь вопрос именно методологический, потому что программ и продуктов существует очень много. Они существуют как в Москве, где эти разрозненные сервисы объединены одной точной входа, так и в Московской области, где одна экосистема, одно приложение, которое позволяет решать все проблемы, поэтому это зависит от того, какой путь выберет тот или иной регион", – добавил Пищелко.

Важный сигнал чиновникам

Президент не обошел вниманием и ситуацию с хамством со стороны чиновников: он отметил, что к таким людям нужно относиться строже.
Случаи наказания чиновников за хамство на данный момент единичны, напомнила политолог, президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Пока наказания следуют только за серьезные проступки, и это достойно сожаления, потому что в последнее время хамство чиновников регионального и муниципального уровней стало весьма распространенным явлением. Не системным, но очевидно массовым. То в одном регионе, то в другом мы видим, как чиновник способен грубо оборвать журналиста или грубо ответить гражданину, задавшему вопрос, либо позволить себе открытое или завуалированное хамство по отношению к гражданам", – сказала в комментарии РИА Новости Гаман-Голутвина.

Она также добавила, что население находится в контакте прежде всего с представителями региональной и муниципальной власти и сталкивается с открытым или плохо завуалированным пренебрежением, а затем распространяет это негативное впечатление на всю вертикаль власти в целом.
"Сигнал президента состоит в том, чтобы чиновники наконец опомнились. И надеюсь, что отстранение от должности руководителя Чувашии Игнатьева станет показательным и даст сигнал всему корпусу представителей исполнительной и законодательной власти", – отметила она.
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Оксана Гаман-ГолутвинаВладимир ПутинМоскваМосковская областьРоссияПолитика
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