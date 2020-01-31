Одного пострадавшего при взрыве в Орловской области отпустили домой

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Один пострадавший при взрыве газа в строящемся цехе на заводе в Мценске Орловской области отпущен домой, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. По информации экстренных служб региона, погибли пять человек, трое пострадали.
"Из всех пострадавших один отпущен, один из пострадавших, доставленных в больницу, к сожалению, скончался, и вот сейчас в больнице находятся три человека. Из областной больницы направлены на реанимобиле. Сейчас оказываем всю необходимую помощь для того, чтобы стабилизировать их состояние", - сказал губернатор в эфире "России 24".
28 августа 2019, 12:20Случаи гибели людей при обрушении зданий в России в 2017-2019 годах