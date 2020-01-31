Коронавирус не повлиял на поставки нефти из России в Китай

Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия - Китай"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация с Ситуация с коронавирусом никак не повлияла на поставки нефти из России в Китай, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин

"Нет, не повлиял", - сказал он в ответ на вопрос, повлияла ли как-то ситуация с коронавирусом в Китае на поставки нефти из РФ в эту страну.

"В отличие от других поставок - по ЖД или пароходами - для прокачки по трубе личный контакт не происходит", - пояснил он.

Демин также заметил, что по нефти вирус не передается и напомнил, что нефть течет из России в Китай, а не наоборот.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV. В четверг ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели за пределами Китая, почти в 20 странах.

Из-за ситуации, сложившейся в стране с коронавирусом, каникулы по случаю китайского Нового года, которые должны были продолжаться с 24 по 30 января, были официально продлены до 2 февраля включительно. При этом региональным правительствам позволено принимать решение о дальнейшем продлении каникул в соответствии с развитием ситуации. А некоторые промышленные предприятия по собственной инициативе продлевают каникулы и на более длительный срок.