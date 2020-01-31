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Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса
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РИА Новости

Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

13:00 31.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты министерства здравоохранения РФ не обсуждали с администрацией президента рекомендации по препаратам, рекомендованным для лечения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b".
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"Не может же Минздрав обсуждать лекарства с администрацией (президента – ред.). Администрация какое имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, проводили ли какие-либо консультации представители Минздрава с администрацией президента по поводу рекомендаций при выборе препаратов от коронавируса от конкретных производителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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