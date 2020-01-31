Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b".

"Не может же Минздрав обсуждать лекарства с администрацией (президента – ред.). Администрация какое имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, проводили ли какие-либо консультации представители Минздрава с администрацией президента по поводу рекомендаций при выборе препаратов от коронавируса от конкретных производителей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.