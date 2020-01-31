Прокуратура выяснит причины взрыва на заводе в Мценске

БРЯНСК, 31 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку причин взрыва газовоздушной смеси на территории завода резиновых изделий в Мценске, где погибли 5 человек, сообщает надзорное ведомство по Орловской области.
Ранее сообщалось, что на территории завода резиновых изделий в Мценске в результате взрыва газовоздушной смеси обрушилась кровля строящегося цеха на площади 200 квадратных метров. Погибли пять человек, пострадали трое, все - граждане Турции. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц
"По поручению прокурора Орловской области организована проверка причин и условий, способствующих совершению несчастного случая на ООО "Завод профессионального оборудования", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала комиссия, возглавляемая прокурором Орловской области Иваном Полуэктовым. Она проверит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства в сфере охраны труда, а также при ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.