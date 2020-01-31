МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алеша" в Пловдиве

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел осудило осквернение памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Министерство иностранных дел осудило осквернение памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве , сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

По данным радио, МИД Болгарии считает осквернение памятника недопустимым.

"Мы ожидаем, что компетентные органы раскроют совершивших этот акт вандализма и подведут их под ответственность за преступное деяние", - приводит радио заявление МИД.

Болгарское национальное радио (БНР) в четверг сообщило, что вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Болгарии. Злоумышленники написали на основании монумента "Мы не забыли" и "Не простим". Радио отмечало, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.

Российское посольство в Болгарии сообщило, что рассчитывает, что осквернившие советский памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве будут найдены и наказаны, а городские власти примут меры по приведению монумента в должное состояние.

В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.