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МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алеша" в Пловдиве
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РИА Новости

МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алеша" в Пловдиве

12:59 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел осудило осквернение памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По данным радио, МИД Болгарии считает осквернение памятника недопустимым.
"Мы ожидаем, что компетентные органы раскроют совершивших этот акт вандализма и подведут их под ответственность за преступное деяние", - приводит радио заявление МИД.
Болгарское национальное радио (БНР) в четверг сообщило, что вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдив в южной части Болгарии. Злоумышленники написали на основании монумента "Мы не забыли" и "Не простим". Радио отмечало, что памятник пострадал от нападок вандалов во второй раз за последние 15 дней.
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Российское посольство в Болгарии сообщило, что рассчитывает, что осквернившие советский памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве будут найдены и наказаны, а городские власти примут меры по приведению монумента в должное состояние.
В местной администрации сообщили, что специалисты начали очищать памятник от краски. В районе памятника на холме Бунарджик в ближайшие месяцы установят камеры видеонаблюдения.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
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МИД БолгарииМоскваБолгарияПловдивВ мире
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