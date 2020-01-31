В Кремле не стали комментировать проект нового КоАП

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
"Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомились ли в администрации президента с новыми предложениями в КоАП, в частности, по увеличению штрафов, и как к ним относятся.
Вчера, 17:36Внимание, мотор!
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, который действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме того, оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки могут быть введены с 1 января 2021 года со вступлением в силу нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ, подготовленного Минюстом России.