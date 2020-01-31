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В Кремле не стали комментировать проект нового КоАП
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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать проект нового КоАП

12:57 31.01.2020 (обновлено: 17:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
"Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомились ли в администрации президента с новыми предложениями в КоАП, в частности, по увеличению штрафов, и как к ним относятся.
Внимание, мотор!
Вчера, 17:36
Внимание, мотор!
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.
Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, который действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме того, оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки могут быть введены с 1 января 2021 года со вступлением в силу нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ, подготовленного Минюстом России.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 12:37
Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД
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Министерство юстиции РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
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