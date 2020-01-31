Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным", - сказал он журналистам.
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При этом, отметил Песков, на экспертном уровне, на высоком уровне контакты осуществляются.
"Если я не ошибаюсь, планируется встреча - или вот сейчас идет - нашего председателя правительства (Михаила Мишустина) с его белорусским коллегой (Сергеем Румасом). Поэтому контакты идут", - заключил он.