В Госдуме оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Для кратного увеличения штрафов за превышение скорости, предложенного в новой редакции Кодекса об административных нарушениях РФ, нет объективных причин, считает первый зампред комитета Для кратного увеличения штрафов за превышение скорости, предложенного в новой редакции Кодекса об административных нарушениях РФ, нет объективных причин, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год.

"Текст (предложенной редакции КоАП), конечно, требует тщательной доработки. В том виде, в котором он сейчас выложен Минюстом, - это не истина в последней инстанции. Но люди это уже восприняли как факт, что штрафы будут за незначительное превышение скоростного режима резко подняты. Я с этим не согласен", - сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что у МВД нет статистики, свидетельствующей о росте числа ДТП из-за превышения водителями скорости.

"У нас нет данных о том, что резко возросло количество ДТП из-за превышения скоростного режима - это никак не фиксируется, и у нас нет никаких данных, что это имеет место. Более того, у меня есть ответ из МВД о том, что у них нет такой статистики. Значит, нет никаких объективных оснований для резкого повышения штрафов", - отметил депутат.