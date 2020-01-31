Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T17:38+0300
https://ria.ru/20200131/1564100996.html
В Госдуме оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости
https://cdn22.img.ria.ru/images/151336/92/1513369285_0:137:2610:1605_1036x0_80_0_0_7dd40037a8f9ccdb0afa472d06786ddc.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости

12:54 31.01.2020 (обновлено: 17:38 31.01.2020)
1089
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Для кратного увеличения штрафов за превышение скорости, предложенного в новой редакции Кодекса об административных нарушениях РФ, нет объективных причин, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф вместо 500 рублей - до 3 тысяч рублей, от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи - до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, вместо штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей, либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тысяч рублей или лишат прав на один год.
Внимание, мотор!
Вчера, 17:36
Внимание, мотор!
"Текст (предложенной редакции КоАП), конечно, требует тщательной доработки. В том виде, в котором он сейчас выложен Минюстом, - это не истина в последней инстанции. Но люди это уже восприняли как факт, что штрафы будут за незначительное превышение скоростного режима резко подняты. Я с этим не согласен", - сказал Лысаков РИА Новости.
Он пояснил, что у МВД нет статистики, свидетельствующей о росте числа ДТП из-за превышения водителями скорости.
Инспектор ГИБДД
Вчера, 11:34
Штраф за тонировку могут увеличить в два раза
"У нас нет данных о том, что резко возросло количество ДТП из-за превышения скоростного режима - это никак не фиксируется, и у нас нет никаких данных, что это имеет место. Более того, у меня есть ответ из МВД о том, что у них нет такой статистики. Значит, нет никаких объективных оснований для резкого повышения штрафов", - отметил депутат.
Лысаков подчеркнул, что комитет ГД по госстроительству будет тщательно работать над всеми главами КоАП, в том числе "водительской", после внесения соответствующего проекта в Госдуму.
Сотрудник ДПС
Вчера, 11:21
В России может появиться новый штраф за попытку водителя скрыться
19120211
Обсудить 2
Вячеслав ЛысаковГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве
Минюст прокомментировал предложение о штрафах за превышение скорости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Песков пояснил слова Путина об Иссахар
Инспектор ГИБДД
Эксперт оценил предложение ужесточить штрафы за нарушения ПДД
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
Сотрудник ГИБДД
Эксперты оценили идею увеличить штрафы за превышение скорости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков переадресовал в МИД вопрос о словах Помпео на Украине
Визит представителей муниципального образования город Керчь к блокадникам, проживающим в Керчи
Песков прокомментировал ситуацию с "поздравлением" блокадников в Керчи
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич поддержал повышение штрафов за превышение скорости
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Сенатор оценил предложение увеличить штрафы за превышение скорости
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве. 31 января 2020
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Эксперт прокомментировал идею увеличить штрафы за превышение скорости
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Инспектор ГИБДД
Штраф за тонировку могут увеличить в два раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния