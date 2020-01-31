Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-31T12:54+0300
https://ria.ru/20200131/1564100965.html
Мусульмане и евреи ЕС договорились бороться с проявлениями расизма
https://cdn21.img.ria.ru/images/155798/36/1557983633_0:119:3001:1807_1036x0_80_0_0_e703d51fef0d23e63d689e93a7938762.jpg
РИА Новости

Мусульмане и евреи ЕС договорились бороться с проявлениями расизма

12:54 31.01.2020
71
© предоставлено пресс-службой Совета раввинов ЕвропыПрезидент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
© предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) и Всемирная исламская лига (ВИЛ) договорились объединить усилия в борьбе с расизмом и ксенофобией, чей уровень существенно вырос в странах Европы в последние годы, сообщили РИА Новости в пресс-службы СРЕ.
"Одним из самых важных аспектов для борьбы с ненавистью является образование. Подросткам и детям нужно давай истинные знания о религии и направлять на верный путь", - заявил генсекретарь ВИЛ Мухаммад Аль-Иса, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что большая ответственность в деле борьбы с ксенофобией, расизмом и экстремизмом лежит на духовных деятелях.
В свою очередь, президент СРЕ Пинхас Гольдшмидт выразил надежду на плодотворное сотрудничество между иудейскими и мусульманскими духовными деятелями.
"Между мусульманами и евреями гораздо больше общего, чем может казаться. И сегодня в Европе все больше евреев страдают от антисемитизма, а мусульмане становятся жертвами исламофобии. Мы должны бороться с ненавистью вместе", - сказал Гольдшмидт.
Раввин Пинхас Гольдшмидт
28 ноября 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"
000002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеМоскваЕвропаВ мире
Рекомендуем
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
В Кремле продолжат анализировать озвученную "сделку века"
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
МИД Болгарии осудил осквернение памятника "Алеша" в Пловдиве
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев проведет встречу с заместителем главы МИД Ирака
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Россия хочет получить новое торговое соглашение с Британией
Китай
Японские ученые смогли выделить геном нового коронавируса
Почта России
Коронавирус не повлиял на работу офиса "Почты России" в Китае
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Борода: дружба между конфессиями ведет к снижению уровня ксенофобии
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом конференции по Ливии в Берлине
В Германии назвали дату встречи глав МИД по ливийскому урегулированию
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Выпускники ВУЗа
Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
В Британии подтвердили два случая заражения коронавирусом
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: изучение теологии – вопрос безопасности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Россия продолжит активно участвовать в укреплении ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния