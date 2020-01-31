Мусульмане и евреи ЕС договорились бороться с проявлениями расизма

Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019

© предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе" в Москве 27.08.2019

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) и Всемирная исламская лига (ВИЛ) договорились объединить усилия в борьбе с расизмом и ксенофобией, чей уровень существенно вырос в странах Европы в последние годы, сообщили РИА Новости в пресс-службы СРЕ.

"Одним из самых важных аспектов для борьбы с ненавистью является образование. Подросткам и детям нужно давай истинные знания о религии и направлять на верный путь", - заявил генсекретарь ВИЛ Мухаммад Аль-Иса, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что большая ответственность в деле борьбы с ксенофобией, расизмом и экстремизмом лежит на духовных деятелях.

В свою очередь, президент СРЕ Пинхас Гольдшмидт выразил надежду на плодотворное сотрудничество между иудейскими и мусульманскими духовными деятелями.