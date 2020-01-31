Мусульмане и евреи ЕС договорились бороться с проявлениями расизма

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) и Всемирная исламская лига (ВИЛ) договорились объединить усилия в борьбе с расизмом и ксенофобией, чей уровень существенно вырос в странах Европы в последние годы, сообщили РИА Новости в пресс-службы СРЕ.
"Одним из самых важных аспектов для борьбы с ненавистью является образование. Подросткам и детям нужно давай истинные знания о религии и направлять на верный путь", - заявил генсекретарь ВИЛ Мухаммад Аль-Иса, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что большая ответственность в деле борьбы с ксенофобией, расизмом и экстремизмом лежит на духовных деятелях.
В свою очередь, президент СРЕ Пинхас Гольдшмидт выразил надежду на плодотворное сотрудничество между иудейскими и мусульманскими духовными деятелями.
"Между мусульманами и евреями гораздо больше общего, чем может казаться. И сегодня в Европе все больше евреев страдают от антисемитизма, а мусульмане становятся жертвами исламофобии. Мы должны бороться с ненавистью вместе", - сказал Гольдшмидт.
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