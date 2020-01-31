В Туве мужчина ударил ножом женщину во время визита к ней в больницу

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Молодой мужчина во время визита к сожительнице в больницу в Молодой мужчина во время визита к сожительнице в больницу в Кызыле несколько раз ударил ее ножом прямо в фойе лечебного учреждения, сообщает МВД республики.

"Накануне в 16 часов 35 минут в фойе Республиканской больницы № 1 23-летний житель Улуг-Хемского района, используя в качестве орудия преступления кухонный нож, нанес множественные колото-резаные ранения своей сожительнице, причинив тяжкий вред ее здоровью. 19-летняя женщина находилась в медицинском учреждении по уходу за своим малолетним ребенком", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что состояние 19-летней девушки находится на особом контроле врачей. Из реанимации ее утром перевели в палату.