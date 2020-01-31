Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

"Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума из-за угрозы распространения коронавируса.