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Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
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РИА Новости

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

12:50 31.01.2020 (обновлено: 12:51 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители Российского инвестиционного форума возле здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
Посетители Российского инвестиционного форума возле здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители Российского инвестиционного форума возле здания главного Медиацентра Олимпийского парка в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума из-за угрозы распространения коронавируса.
Российский инвестиционный форум должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.
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Российский Инвестиционный ФорумДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиЭкономика
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