В Кремле не знакомы с идеей ввести бесплатное питание для студентов

"Все-таки когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, это совершеннолетние, уже взрослые люди. Какой-либо позиции нет, и мы особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями", - сказал Песков журналистам.