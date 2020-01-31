Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T12:49+0300
https://ria.ru/20200131/1564100634.html
В Кремле не знакомы с идеей ввести бесплатное питание для студентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

В Кремле не знакомы с идеей ввести бесплатное питание для студентов

12:49 31.01.2020
143
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле не знакомы детально с предложением ввести бесплатное питание для студентов в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос об отношении Кремля к инициативе депутата Госдумы Василия Власова о введении бесплатного горячего питания для студентов дневной формы обучения в РФ. Соответствующее обращение Власов направил в адрес главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
"Все-таки когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, это совершеннолетние, уже взрослые люди. Какой-либо позиции нет, и мы особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями", - сказал Песков журналистам.
Ученик во время обеда в столовой
27 января, 14:34
Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием
230000
Обсудить 0
Детские вопросыМинистерство образования и науки РФГосдума РФДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Студенты в столовой
Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Минпросвещения работает над вопросом отраслевой оплаты труда педагогов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит красноярскую школу, где повредили глаз ученику
Здание Минэкономразвития РФ
МЭР будет участвовать в разработке новых основ местного самоуправления
Николай Долуда
В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Турчак: закон о запрете высадки детей из транспорта примут все регионы
Визит представителей муниципального образования город Керчь к блокадникам, проживающим в Керчи
Песков прокомментировал ситуацию с "поздравлением" блокадников в Керчи
Люди в защитных медицинских масках
Московские вузы корректируют учебные графики для студентов из Китая
Сотрудник ДПС
В России может появиться новый штраф за попытку водителя скрыться
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Глава Керчи во второй раз подала в отставку
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты
Инспектор ГИБДД
Штраф за тонировку могут увеличить в два раза
Госсекретарь США Майк Помпео
В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Песков пояснил слова Путина об Иссахар
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Лента новостейМолния