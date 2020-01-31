В Кремле не знакомы с идеей ввести бесплатное питание для студентов

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Кремле не знакомы детально с предложением ввести бесплатное питание для студентов в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос об отношении Кремля к инициативе депутата Госдумы Василия Власова о введении бесплатного горячего питания для студентов дневной формы обучения в РФ. Соответствующее обращение Власов направил в адрес главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
"Все-таки когда мы говорим о школьниках, мы говорим о детях, о несовершеннолетних. Студенты, как правило, это совершеннолетние, уже взрослые люди. Какой-либо позиции нет, и мы особо не знакомы с подобной инициативой, с ее деталями", - сказал Песков журналистам.