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2020-01-31T12:44+0300
https://ria.ru/20200131/1564100250.html
Следователи вновь допросили сестер Хачатурян, заявил адвокат
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РИА Новости

Следователи вновь допросили сестер Хачатурян, заявил адвокат

12:44 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАдвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следователи после заявления Генпрокуратуры о необходимости переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону вновь допросили девушек и назначили им дополнительные психологические экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
"Исходя из двух постановлений прокуратуры - генпрокурора и его заместителя - следователи назначили повторные психолого-психиатрические экспертизы, а также вновь провели допросы по ключевым моментам", - сказал адвокат.
По его данным, экспертизы будут заочными.
Ранее следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало их действия по самой тяжелой статье - убийство по предварительному сговору. По словам Паршина, прокуратура сочла недоказанными выводы о мотивах и целях, к которым пришло следствие.
Слышали новость?
Плохой хороший отец: новые подробности в деле сестер Хачатурян
18 октября 2019, 19:15
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". СК предъявил девушкам обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Однако в Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Всё это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Вся соль
Самооборона: Генпрокуратура вступилась за сестер Хачатурян
Вчера, 11:04
310101
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Алексей ПаршинДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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