МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт электроэнергии в Китай, объем поставок в январе находится в рамках плановых значений и несколько превышает прошлогодний уровень, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО".
"Объём поставок в январе сложился на уровне плановых значений и несколько превышает уровень прошлого года", - сообщили в компании.
По данным "Интер РАО", экспорт электроэнергии в Китай за девять месяцев 2019 года составил 2,38 миллиарда кВт.ч, что на 3,1% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. По итогам 2018 года поставки в Китай составили 3,1 миллиарда кВт.ч.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.
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