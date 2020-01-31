Ситуация с коронавирусом не повлияла на экспорт электроэнергии в Китай

"Объём поставок в январе сложился на уровне плановых значений и несколько превышает уровень прошлого года", - сообщили в компании.

У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"

У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"

По данным "Интер РАО", экспорт электроэнергии в Китай за девять месяцев 2019 года составил 2,38 миллиарда кВт.ч, что на 3,1% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. По итогам 2018 года поставки в Китай составили 3,1 миллиарда кВт.ч.