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Религия и мировоззрение
2020-01-31T12:58+0300
https://ria.ru/20200131/1564100107.html
Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии
https://cdn24.img.ria.ru/images/147747/96/1477479608_0:183:3509:2157_1036x0_80_0_0_a78db3e3239fb876d75046df4d4b0bba.jpg
РИА Новости

Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии

12:41 31.01.2020 (обновлено: 12:58 31.01.2020)
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© Sputnik / Рамиль СитдиковВыпускники ВУЗа
Выпускники ВУЗа
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие четыре года с момента признания теологии наукой прошла успешная защита уже семи кандидатских диссертаций, признанных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), сообщил в пятницу в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.
В числе наиболее интересных диссертаций митрополит Иларион упомянул исследование протоиерея Павла Хондзинского "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" и протоиерея Олега Давыденкова "Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли".
"Кроме того, у нас прошли успешные защиты еще пяти "ваковских" кандидатских и около 30 докторских и кандидатских работ, которые признаются Церковью и дают их авторам право именоваться докторами и кандидатами богословия", - отметил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, борется ли Общецерковная аспирантура и докторантура (ОЦАД) с плагиатом и есть ли открытая база работ по теологии, ректор ОЦАД сообщил, что на сайте аспирантуры выкладываются в открытый доступ тексты всех защищаемых диссертаций, которые точно так же проходят проверку на антиплагиат, как и работы, поданные в объединенный теологический совет, входящий в сеть ВАК.
"Было бы очень странно, если бы люди, которые защищаются в церковном учреждении, нарушали основополагающие правила защиты", - сказал митрополит.
Полный текст интервью читайте на сайте RIA.ru в разделе "Религия и мировоззрение".
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: изучение теологии – вопрос безопасности
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
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