Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За прошедшие четыре года с момента признания теологии наукой прошла успешная защита уже семи кандидатских диссертаций, признанных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), сообщил в пятницу в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

В числе наиболее интересных диссертаций митрополит Иларион упомянул исследование протоиерея Павла Хондзинского "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" и протоиерея Олега Давыденкова "Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли".

"Кроме того, у нас прошли успешные защиты еще пяти "ваковских" кандидатских и около 30 докторских и кандидатских работ, которые признаются Церковью и дают их авторам право именоваться докторами и кандидатами богословия", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, борется ли Общецерковная аспирантура и докторантура (ОЦАД) с плагиатом и есть ли открытая база работ по теологии, ректор ОЦАД сообщил, что на сайте аспирантуры выкладываются в открытый доступ тексты всех защищаемых диссертаций, которые точно так же проходят проверку на антиплагиат, как и работы, поданные в объединенный теологический совет, входящий в сеть ВАК.

"Было бы очень странно, если бы люди, которые защищаются в церковном учреждении, нарушали основополагающие правила защиты", - сказал митрополит.