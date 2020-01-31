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Турчак: закон о запрете высадки детей из транспорта примут все регионы
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РИА Новости

Турчак: закон о запрете высадки детей из транспорта примут все регионы

12:39 31.01.2020 (обновлено: 13:35 31.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Закон о запрете высадки детей из общественного транспорта будет принят во всех регионах, заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совфеда Андрей Турчак на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.
Секретарь регионального партотделения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что соответствующий закон был поддержан депутатами заксобрания Нижегородской области.
"Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения", - цитирует Турчака сайт партии.
Координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский ранее рассказал, что с наступлением морозов выросло количество обращений в "Единую Россию" о случаях высадки детей из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. По его словам, сегодня этот вопрос регулируется региональными нормативными актами, и только в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Афонский сообщил, что партия обратилась к главам регионов, фракциям ЕР в законодательных собраниях с требованием "в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления".
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